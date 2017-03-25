25.03.2017 у м.Краматорськ в ТЦ «Амстор» відбувся чемпіонат Донецької області зі змішаних єдиноборств ММА, в якому взяли участь спортсмени з міст Сєвєродонецьк, Рубіжне, Старобільськ, Маріуполь, Слов’янськ, Краматорськ, Покровськ, Дружківка, Костянтинівка, Мирноград, Бахмут, Лиман. Всього 23 команди, загальне число учасників 230 осіб.

Наше місто у кількості 24 чоловік представили вихованці тренера П’ятихатка Артема, які виступили у віковій категорії від 7 років і 18+ дорослі. В результаті покровчани вибороли 10 золотих, 9 срібних медалей і в командному заліку зайняла 3 – є командне місце.

Спортсмени СК «Барс» м.Покровськ висловлюють подяку міському голові Требушкіну Руслану Валерійовичу та спорткомітету за наданий транспорт, завдяки якому команда взяла участь у змаганнях у повному складі.