З 17-19 травня в м.Київ відбувся чемпіонат України з рукопашного бою. У змаганнях взяли участь спортсмени від 10 до 18 років. У перший день проходила здача нормативів: прийоми самооборони, допуск до поєдинків (прийоми проти збройного суперника – ніж-пістолет-палиця, звільнення від захватів, кидки, підніжки, больові, задушливі прийоми). Спортсмени, які набрали прохідний бал, допускалися до поєдинків. Всього – 670 спортсменів. Команда Покровська під керівництвом тренера Пятихатка Артема завоювали дві золотих і одну срібну медаль:

1- місце – Воробйов Микита (11 років, 30 кг)

1- місце – Піскунов Данило (13 років, 60 кг)

2 – місце – Калиниченко Олександр (16 років, 6о кг)