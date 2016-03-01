До лікарні звернулось 3 малолітніх учнів з Покровської школи з однаковим діагнозом «гостре отруєння парами ацетону». За даним фактом порушено кримінальне провадження.

До Покровського відділу поліції надійшло повідомлення від медиків, що до них доставлено трьох дітей 2006 и 2005 року народження із отруєнням.

Для з’ясування обставин на місце події негайно виїхала слідчо-оперативна група поліції. Попередньо встановлено, що діти отруїлись внаслідок обробки учбових парт рідиною для змиву лаку для нігтів. Дані дії учні проводили за вказівкою класного керівника.

Всі троє дітей наразі перебувають у дитячому відділенні Покровської ЦРЛ, їм надано необхідну медичну допомогу.

Попередньо факт кваліфіковано за ч.1 ст.137 «Неналежне виконання обов’язків щодо охорони життя та здоров’я дітей» Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання від штрафу до 3 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років або без такого.