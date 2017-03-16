15 березня близько 23:45 на лінію «102» надійшло повідомлення від мешканців м. Покровська стосовно вивантаження побутових відходів на території Покровського району.

Для з’ясування обставин на місце події виїхала слідчо-оперативна група. Даний факт підтвердився. 5 вантажівок, в кожній близько 20 тон побутових відходів, вивантажили його на території, на якій здійснює підприємницьку діяльність місцевий приватний підприємець.

Під час перевірки було встановлено, що між приватним підприємцем та компанією, яка займається вантажними перевозками і зареєстрована у Львові, укладено договір про прийом і складування побутових відходів зі Львова.

На даний час правоохоронці перевіряють законність отримання покровським приватним підприємцем ліцензії та інших правовстановлюючих документів на зайняття цим видом діяльності та можливістю фізичної переробки привезених побутових відходів.