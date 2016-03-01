Молодого чоловіка, який став жертвою неочікуваного нападу озброєного злочинця, в безпорадному стані у під’їзді багатоповерхівки знайшли правоохоронці, які патрулювали місто. Надавши першу медичну допомогу потерпілому, поліцейські почали пошуки зловмисника. Кропітка та злагоджена робота усіх служб поліції дала позитивний результат вже на другу добу – порушника було затримано.

45-річний раніше судимий наркозалежний мешканець Родинського, помітив, що квартири, розташовані на першому поверсі в одному з багатоповерхових будинків, громадяни використовують як складські приміщення. Чоловік вирішив скористатись цим. Зловмисник, з метою крадіжки чужого майна шляхом пошкодження замка на вхідних дверях, проник до приміщення однієї з квартир. А в цей час до квартири прийшов власник орендованого складу, який помітивши порушника, спробував затримати його. Але, злочинець, вихопив з кишені ніж та завдав декілька ударів в область грудної клітини та передпліччя своєму опоненту і втік з місця скоєння злочину. Пораненого молодого підприємця знайшли в під’їзді будинку правоохоронці, які надали йому першу медичну допомогу та викликали швидку.

На затримання злочинця був орієнтований весь особовий склад Покровського відділу поліції, а також наряди поліції, які були задіяні в оперативно-профілактичному відпрацюванні.

Потерпілий описав свого нападника і правоохоронці по прикметам встановили особу правопорушника. Зловмисник, який вже неодноразово притягувався до кримінальної відповідальності розумів, що за скоєний злочин його будуть розшукувати поліцейські і намагався на деякий час «зачаїтися», однак вже на другу добу в місті Родинське його затримали вартові порядку.

За даним фактом триває досудове розслідування за ч. 2 ст. 15 та ч. 3 ст. 185, а також ч. 2 ст. 15 та п. 9 ч. 2 ст. 115 (Замах на таємне викрадення чужого майна (крадіжку), поєднане з проникненням до житла та замах на умисне вбивство) Кримінального кодексу України.