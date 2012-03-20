В 2016 году в Детско-юношеской спортивной школе г. Покровска занимается 518 учащихся в 39 группах.

Из 15 тренеров-преподавателей ДЮСШ – Заслуженный тренер Украины – 1 человек, мастер спорта Украины – 2 человека, высшей категории – 4 человека, первой категории – 2 человека, второй категории – 6 человек.

В 2016 году прошли курсы повышения квалификации 6 тренеров-преподавателей ДЮСШ (Задиран О.В., Ляшенко Л.Е., Плетень В.П., Кацюба В.В., Юркин И.А., Коновалюк Н.Ф.).

ДЮСШ г. Покровска имеет I категорию ДЮСШ (категория подтверждена 4 ноября 2013 года, приказ Облспортуправления № 01-05/127, действительна до 4 ноября 2017 года).

В ДЮСШ продолжают работать 7 отделений по видам спорта, из них 5 олимпийских видов: волейбол, дзюдо, регби, теннис настольный, футбол, и 2 неолимпийских – кикбоксинг, черлилинг.

В 2016 году в ДЮСШ подготовлено спортсменов-разрядников:

– 2,3 спортивный и юношеские разряды – 236 человек,

– 1 спортивный разряд – 1 человек,

– кандидаты в мастера спорта Украины – 12 человек, из них дзюдо 5 человек (Ковратка, Прокопенко, Теодорский, Арсенов, Максимчук), кикбоксинг 4 человека (Придатко, Швед, Гужвий, Пономарев), настольный теннис 3 человека (Кравченко, Перепелкин, Липчанский).

– мастера спорта Украины – 2 человека (кикбоксинг – Попырко Станислав, регби – Андрейченко Святослав).

В состав сборной команды Украины в 2016 году вошли учащиеся ДЮСШ:

Основной состав – 4 человека (регби – Андрейченко Святослав, черлидинг – Наумова Маргарита, Гаврушко Лилия, Малярова Диана).

Кандидаты – 1 человек (дзюдо – Березка Владислав).

Резерв – 7 человек (регби – Грибанов Андрей, Нужный Даниил, Пивовар Дмитрий, Смелянский Кирилл, Терехович Кирилл, Шелеповский Андрей, Яровой Артем).

В летний период 2016 года было оздоровлено 309 учащихся, что составило 60% (из 518 учащихся).