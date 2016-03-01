10 тисяч гривень – саме таку суму запросили у літньої жінки псевдо-правоохоронці, зателефонувавши і сповістивши про те, що її син потрапив у відділ поліції.

До чергової частини Покровського відділу поліції надійшло повідомлення, про те, що невідомі шахрайським шляхом заволоділи великою сумою грошей мешканки с. Орлівка.

Група швидкого реагування негайно виїхала на місце події, де з’ясувалося, що вночі до 72-річної жінки зателефонували невідомі і розказали, що її сина в стані алкогольного сп’яніння забрали до поліції. Далі слухавку взяв чоловік, який, сказав, що він – її син і попросив, виконати усі умови «поліцейських». Старенька була сонна і їй здалося, що й справді це голос її сина. Чоловік попросив віддати 10 тисяч гривень, аби його негайно відпустили і не повідомляли на роботу, що він був затриманий «правоохоронцями». Далі шахраї сказали жінці, що зараз до неї під’їде один із співробітників поліції і гроші треба віддати саме йому. Старенька зібрала всі свої заощадження і коли до неї приїхав невідомий, передала йому гроші.

Вранці бабуся зателефонувала своїй невістці та запитала – чи відпустили її сина, на що родичка відповіла, що з минулого дня він знаходився вдома і нікуди не зникав. А саме зараз він збирається на роботу.

Таким чином, «допомагаючи» своєму сину, пенсіонерка віддала шахраям останні гроші. Ошукана жінка звернулася до правоохоронців.

За цим фактом відкрите кримінальне провадження за ч.1 ст.190 «Шахрайство» Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання від штрафу до обмеження волі на строк до трьох років. Правоохоронці наразі встановлюють осіб, які скоїли правопорушення.

Поліція вкотре попереджує громадян: не поспішайте виконувати умови всіх, хто вам телефонує і вимагає перерахувати гроші під різними приводами. Спочатку самостійно зателефонуйте своїм родичам, які нібито потрапили в біду або до поліції за телефоном 102.