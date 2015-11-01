В Покровске продолжаются работы по благоустройству города. В преддверии Пасхальных празднований и дней поминовения усопших, по христианскому обычаю, приводятся в порядок места захоронения.

Так 6 апреля осуществлялась отсыпка доменным шлаком дорог прилегающих к городским кладбищам и проезжей части между секторами.