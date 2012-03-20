Волейболисты .Покровска взяли за традицию каждый выходной проводить в компании весёлых и дружных спортсменов на очередном чемпионате либо турнире. И этот выходной ничем не отличился. Тренера г.Покровска подвела итоги уходящего 2016 года первенством детско-юношеской спортивной школы «ЗИМНЯЯ СНЕЖИНКА» среди девушек 2002 г.р. и моложе, который проходил 24 декабря на базе физкультурно-оздоровительного комплекса г.Родинское. Для одних более опытных – это были очередные первые места, а для других – это первые старты на пути к золотым медалям. Игры проходили по круговой системе из 3 партий до 25 очков и длились целый день. По итогам первенства первое место в упорной борьбе завоевала команда г.Родинское в составе: Сиренко Влада, Верблюдова Маша, Сергейчик Анастасия, Ларионова Маша, Ларионова Анна, Толстикова Анастасия, Никулина Ирина, Поливко Злата – тренера Ляшенко Николай Григорьевич и Ляшенко Любовь Евстафиевна. Немного уступив в тяжёлой третьей партии второе место взяла команда тренера Борисенко Лилии Юрьевны в составе: Беликова Валерия, Животова Влада, Шугайлова Екатерина, Машир Дарья, Новикова Карина, Жмуденко Ангелина, Змеул Валерия, Кривошея Карина, Балфин Вероника, Бондарь Ирина. Третье место и первые грамоты в своей спортивной карьере выборола команда г.Динас в составе: Богданова Жанна, Ступак Ксения, Абросимова Ольга, Бодаева Юлия, Черемисова Юлия, Коваленко Яна, Галепа Анна, Степанченко Алина, Алексеева Анастасия под руководством тренера Оберемок Ирины Владимировны. И немного не хватило опыта попасть в тройку призёров молодой команде тренера Прозора Александра Валерьевича в составе: Торлова Елена, Андрусик Ксюша, Минасян Люся, Юрина Ирина, Лыгач Оксана, Капуста Виктория, Доценко Влада, Филлипова Елизавета, Кулиш Анастасия, Огиенко Виктория, Заливадная Ольга, Фёдорова Анастасия, Бутенко Елизавета. В конце игрового дня все игроки были награждены грамотами от комитета по физической культуры и спорту. Администрация детско-юношеской спортивной школы в лице директора Юркина Игоря Александровича поздравляет всех тренеров и их воспитанников с удачным завершение уходящего 2016 года и с наступающим новым 2017 годом, и желает в следующем году начав с чистого листа и объединив свои силы в одну единую достигать самых высоких результатов.