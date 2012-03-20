12 січня 2017 року співробітниками податкової міліції Головного управління ДФС у Донецькій області за участі співробітників об’єднаного штабу Центрального управління СБУ в районі проведення АТО в результаті проведення слідчо-оперативних заходів в межах кримінального провадження, зареєстрованого за ознаками складу злочину, передбаченого ч.3 ст.212 Кримінального кодексу України (ухилення від сплати податків, зборів, інших обов’язкових платежів) викрито групу осіб, дії якої направлені на мінімізацію податкових зобов’язань, конвертацію безготівкових коштів в готівку для підприємств реального сектору економіки, зареєстрованих на території Дніпропетровської, Запорізької, Донецької, Луганської, Харківської та Київської областей. Діяльність «конвертаційного центру» здійснювалась на території Луганської області.

Загальний обсяг проконвертованих грошових коштів з використанням реквізитів фіктивних підприємств, що входили до «конвертаційного центру», за 2016 рік склав 330 млн гривень.

З метою фіксації доказів злочинної діяльності учасників групи проведено 9 обшуків в офісних приміщеннях, місцях мешкання учасників групи та транспортних засобах.

За результатами обшуків виявлено та вилучено 13 печаток суб`єктів господарської діяльності, 18 банківських карток, чекові книжки, чорнові записи та комп’ютерна техніка.

Крім того, в ході обшуків на підставі отриманих ухвал суду вилучено грошові кошти на загальну суму понад 1,1 млн грн, також вилучено два транспортних засоби.

Накладено арешти на 23 банківських рахунки 15 суб’єктів господарювання, що входили до складу виявленого «конвертаційного центру» в 11 банківських установах.

Слідство триває.