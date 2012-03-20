Напомним, 29 января посетитель кафе «My friends» в Покровске – личный водитель руководителя местной прокуратуры Александра Щепихина, устроил стрельбу.

И только 2 февраля, благодаря огласке этого дела в СМИ, было открыто уголовное производство по части 4 статьи 296 УК Украины (Хулиганство с применением огнестрельного оружия).