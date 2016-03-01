В Покровске продолжаются работы по установке точек уличного освещения. С каждым днем в городе появляются новые опоры для фонарей. Освещаются улицы, которые всегда были темными. Одним из таких участков является часть микрорайона “Солнечный”, совсем недавно здесь, по заявкам граждан, были установлены новые светоточки.
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