В Покровске продолжаются работы по установке точек уличного освещения. С каждым днем в городе появляются новые опоры для фонарей. Освещаются улицы, которые всегда были темными. Одним из таких участков является часть микрорайона “Солнечный”, совсем недавно здесь, по заявкам граждан, были установлены новые светоточки.