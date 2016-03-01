У п’ятницю, 31 березня, у Центральному районі міста Маріуполя невідомі зловмисники підірвали автомобіль, у якому знаходився співробітник Управління Служби безпеки України в Донецькій області. Від отриманих чисельних травм та опіків працівник СБУ загинув на місці.

Слідчо-оперативна група у складі співробітників СБУ, прокуратури та Нацполіції наразі перебуває на місці події. Правоохоронці з’ясовують усі обставини злочину, допитують свідків. Також працюють вибухотехніки, які встановлюють пристрій, котрий використовували злочинці для підриву транспортного засобу.

Дані за вказаним фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 258 КК України (теракт).

Слідство проводять слідчі Управління СБУ в Донецькій області під процесуальним керівництвом прокуратури Донецької області.

Прес-служба прокуратури Донецької області