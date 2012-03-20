26.01.2017 року поблизу м. Маріуполь під час виконання бойового завдання від мінометного обстрілу 120-мм мінометів загинув військовослужбовець ЗСУ, мешканець міста Покровська Андрій Сергійович Ксенчук.

29 січня о 12:00 відбудеться траурна панахида і урочистий мітинг прощання в холі ПК.

Ксенчук Андрій Сергійович, народився 18.06.1980 р. с. Широке Сусуманського району Магаданської області. Українець. В родині робітників.

У 1987 році пішов до першого класу ЗОШ №1 с. Широке Сусуманського району Магаданської області, яку закінчив у 1996 році та здобув середню освіту.

З 19.07.1998 р. по 04.11.1999 р. проходив строкову військову службу і в/ч 73448 та А 1374 ЗСУ на посаді заступника командира бойової машини, навідник-оператор БМП-2 та старший майстер-аккумуляторник за ВОС 121000. Був призваний Красноармійським ОМВК Донецької області.

З 14.02.2000 року працював на ш. «Покровське-1» гірним робітником по ремонту гірських вироботок по 30.07.2005 р.

З 18.12.2007 р. по 20.09.2008 р. працював на ш. «Стаханова» проходчиком.

З 08.04.2013 р. по 24.02.2014 р працював на ш. «Покровське-1» проходчиком 5 розряду.

З 30.01.2015 р. був мобілізований у ЗСУ, проходив службу у пп В2830, ВОС-403942 і в пп В0927 ВОС-423641А, радіотелефоніст, був звільнений 20.04.2016 р.

11 листопада 2016 року підписав контракт зі Збройними Силами України. Проходив службу в 74 розвідувальному батальйоні.

Залишились дружина і син 2011 року народження, батьки пенсіонери, сестра.