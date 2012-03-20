Як повідомляє голова облдержадміністрації, керівник обласної військово-цивільної адміністрації Павло Жебрівський, ніч у Авдіївці пройшла відносно спокійніше.

“Бойовики продовжували стріляли із градів, гармат і танків. Але не порівняно із вчорашнім днем. Вдалось навіть трошки поспати і мешканцям змученого міста, і захисникам”, – зазначає очільник області.

Уночі, із технічних причин, температура у тепломережах міста трошки впала, але працівникам “Коксохіму” вже вдалось її підняти. Зараз температура теплоносія 35 градусів.

Вода у місті є, тиску вистачає, щоб підняти воду до 4 поверху багатоповерхівок.

Газ у будинках також є.

До міста прибуло 8 вантажівок допомоги.