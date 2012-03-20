Як повідомляє голова облдержадміністрації, керівник обласної військово-цивільної облдержадміністрації Павло Жебрівський, щойно російська сторона в СЦКК надала нам письмове підтвердження гарантій припинення вогню.

“Три дні неймовірних зусиль Президента України та наших міжнародних партнерів! Наші ремонтні бригади вже вийшли на місце розриву лінії електропередачі. З боку окупованих територій також вийшла бригада електромонтерів”, – зазначає очільник області.

Після проведення детальних обстежень, буде визначено масштаб пошкоджень і об’єми відновлювальних робіт.