2 березня 2017 року, сталася жахлива аварія, о 12:46 в селі Глухів Сокальського району Львівської області на шахті №10 “Степова” ВАТ “Львіввугілля” на горизонті 550 метрів, у 119-му конвеєрі внаслідок вибуху ментаново-повітряної суміші сталося обрушення гірської породи, де працювали 172 гірника, а на аварійній ділянці 34 шахтаря із яких загинуло більше 10 людей, декілька пропавши безвісти та аварійно-рятувальні роботи досі тривають, залучено підрозділи Міненерговугілля та ДСНС, тому точна кількість загиблих невідома. Відомство повідомило про залучення 38 чоловік та 9 одиниць техніки, в тому числі від ДСНС 4 особи та 13 одиниць техніки.

На превеликий жаль, сьогоднішня аварія не перша в цьому році, в ніч на 23 січня 2017 року на цій же шахті «Степова» стався обвал породи, в той день травми отримав 33-річний чоловік.

Ще у 2016 році Кабінет Міністрів заявляв про виділення 8 млн. гривень на модернізацію шахт державного вуглевидобувного підприємства «Львіввугілля». Генеральний директор «Львіввугілля» Андрій Дяченко уточнював, що обладнання на шахтах зношене на 80%.

Як повідомляє Голова Незалежної профспілки гірників України Михайло Волинець, що всі шахти, такі як «ЛьвівВугілля» не здатні закупити безпечне обладнання для роботи шахтарів, а також індивідуальні засоби захисту для шахтарів. В п’ятницю, на минулому тижні, він особисто звертався до Прем’єр-міністра та зауважив, що ситуація вкрай небезпечна і що шахти розграбовані.

Партія захисників Вітчизни закликає Кабінет Міністрів України невідкладно провести перевірку всіх вугледобувних підприємств щодо забезпечення засобами і дотримання норм безпеки виробництва.

3 березня 2017 року оголошено день жалоби за загиблими, їхню пам’ять вшанують о 12 годині хвилиною мовчання.

Партія захисників Вітчизни висловлює співчуття рідним та близьким шахтарів, які загинули внаслідок вибуху на шахті на Львівщині.

Вічна пам’ять.

Голова Партії захисників Вітчизни Юрій Кармазін