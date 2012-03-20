10 января в Покровском историческом музее состоялось торжественное открытие выставки, посвященной памяти тренера – преподавателя Покровской ДЮСШ, первого мастера спорта по настольному теннису в Донецкой области Микаэла Оганесяна. Среди посетителей выставки родные и близкие спортсмена, друзья, коллеги и воспитанники.