Каждого выслушать и каждому, по возможности, помочь. Покровский городской голова Руслан Требушкин проводит очередной личный прием. Записались на него немало жителей города, еще больше пришли так, без записи.
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