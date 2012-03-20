Четверо мешканців Костянтинівки, троє з яких вже мали за плечима по кілька судимостей, об’єдналися, аби незаконно заробляти собі на наркотики. Спираючись на власний суттєвий досвід, використовували різні методи конспірації, аби правоохоронці не змогли на них вийти. Але співробітники управління карного розшуку ГУНП в Донецькій області поламали плани злодіїв.

Їхня «історія» має довгі корені. Наймолодшому зі зловмисників 23 роки, найстаршому – 31. Жили в одному місті, знали один одного давно. Двоє з них навіть певний час відбували покарання в одній колонії. Загалом судимості мали троє з них – 6 на всіх: за грабежі, крадіжки, шахрайства, незаконний обіг наркотиків. Так само троє зловживали наркотичними засобами. Як згодом встановили поліцейські, саме це знову підштовхнуло чоловіків переступити через закон – потрібні були гроші на «кайф». Їх об’єднала жага до легкого заробітку та наживи. Жоден іншої, законної «роботи» не мав.

У жовтні 2016 року співробітники управління карного розшуку обласного главку поліції отримали інформацію про крадіжки, які були здійснені з домівок мешканців у Краматорську, Слов’янську та Бахмуті. Поліцейські розгорнули комплекс слідчо-оперативних заходів і вже швидко зрозуміли, що мають справу з тією ж самою групою зловмисників. Окрім того, стало зрозуміло, що вони – досвідчені професіонали, а не новачки. Крадії діяли акуратно, винищуючи найменші зачіпки, які можуть привести до них.

Але поліцейські протягом трьох місяців наполегливо та обережно збирали речові докази, аналізували отриману інформацію, та встановили осіб, які можуть бути причетні до злочинів. Далі потрібно було діяти ще обережніше, аби злодії не зрозуміли, що правоохоронці вийшли на слід та документують їхню протиправну діяльність.

Ретельна поліцейська робота дала результати. Нещодавно один зі зловмисників був затриманий «на гарячому» – він пішов «на справу» один та потрапив до оперативників як раз тоді, коли виходив з тільки-но обкраденої квартири у Слов’янську.

Правоохоронці встановили, що зловмисники постійно міняли склад групи – здійснювали злочини вдвох чи втрьох, міняючись між собою.

В ході документування діяльності злочинної групи було з’ясовано, що мали вони й пособників. Наразі викрито двох працівників служби таксі, які за домовленістю відвозили зловмисників з Костянтинівки до іншого міста, аби ті здійснювали крадіжки. Тут вони також діяли за продуманою схемою: на місце їхали, як і належить, через блокпост, а ось поверталися із накраденим усіляко можливими об’їзними шляхами.

Допомагала крадіям і дівчина одного з них, яка як раз і була з ним, коли його затримали поліцейські у Слов’янську. Вона й не раз збувала крадене – відносила речі до ломбарду. Варто відзначити, що зловмисники у рамках конспірації завжди залучали до цього або її, або інших своїх знайомих.

Встановили правоохоронці й місця збуту краденого та його скупників – наразі виявлені троє таких осіб.

Вчора за місцями мешкання зловмисників, в магазинах, де збувалося крадене, транспортних засобах таксистів були проведені обшуки – всього 21. Правоохоронці виявили речові доказі – викрадені золоті та срібні прикраси, столові прибори, ікони, картини, комп’ютери, фотоапарати та іншу техніку. Зловмисники брали все, що можна було унести, у тому числі, одяг та взуття та, звісно, грошові кошти.

Наразі встановлена причетність зловмисників до 17 епізодів крадіжок. Загальна сума викраденого становить понад 350 тисяч гривень. Але є всі підстави вважати, що затримані причетні до інших аналогічних правопорушень.

За фактом відкрито кримінальне провадження, передбачене ч.3 ст. 185 (Крадіжка, поєднана з проникненням у житло, інше приміщення чи сховище або що завдала значної шкоди потерпілому) Кримінального кодексу України. Її санкція передбачає покарання у вигляді позбавлення волі строком від 3 до 6 років. Досудове розслідування триває.

Відділ комунікації

поліції Донецької області