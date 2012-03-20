С 20 по 22 января проходил Кубок Донецкой области по волейболу среди мужских и женских команд в которых принимали участие сборные команды г.Покровска.

У мужских команд Кубок области проходил в г. Бахмуте. На соревнованиях съехались 10 команд таких городов как Дружковка, Соледар, Краматорск, Часов Яр, Лиман и Покровск.

Игры проходили по круговой систему в трёх подгруппах и потом первые места в подгруппах разыграли 1-3 места на кубке. По итогам турнира первое место выиграла команда г.Краматорска, немного им уступили и завоевали второе место наша команда из г.Покровска и третье место у г.Бахмута. По мнению судейской коллегии лучшим игроком в нашей команде признан Прозор Александр. Команды призёры были награждены грамотами, медалями и кубком.

У женских команд Кубок области проходил в г.Лиман. На этих играх присутствовало 9 команд таких как: Лиман, Бахмут, Мирноград, Соледар, Краматорск, Славянск, Покровск, Северск и Лиманский район. У женских команд игры проходили в двух залах ФСК «Локомотив» и так как времени на игры было больше, чем у мужских команд, то они имели возможность сыграть больше стыковых игр. Разыграв не только 1-3 места после подгрупп выпавших по жребию, а и 4-6 и 7-9, что способствовало получить максимум удовольствия от соревнований. По итогам игр на первом месте без единого поражения в партиях уверенно вышла наша команда из г.Покровска. На втором месте Соледар и третьем месте г.Лиман. Лучшим нападающим Кубка области признана Шипилова Елена из команды г.Покровска и награждена кубком, лучшим всестороннем игроком в г.Покровске признана Кирпикина Анастасия и награждена грамотой. Команды призёров были награждены грамотой и кубком.

Администрация комитета по физической культуре и спорта и детско-юношеской спортивной школы г.Покровска поздравляет женскую и мужскую команду с очередными победами на Кубке области по волейболу и желает дальнейших успехов.