29 січня під час масованого артобстрілу м. Авдіївки та Ясинуватського району бойовиками терористичної організації «ДНР» поранення тримали троє мирних мешканців 1976, 1959 та 1991 років народження.

Терористи «ДНР» нанесли цілеспрямований вогневий удар по житловим кварталам Авдіївки, маючи достовірну інформацію про те, що в цьому районі знаходяться цивільні особи.

Внаслідок обстрілу троє мирних мешканців отримали мінно-вибухові травми, множинні осколкові поранення різних частин тіла. Наразі усім громадянам надано медичну допомогу.

Відомості за даним фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань та попередньо кваліфіковано за ч.3 ст.258 (терористичний акт) КК України.

Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням здійснює прокуратура Донецької області.

Прес-служба прокуратури Донецької області