В результате непрекращающихся с воскресенья боевых действий в Донецкой области обесточено 28 населенных пунктов, в том числе город Авдеевка, в котором объявлено чрезвычайное положение в связи с отсутствием электроэнергии, водо- и теплоснабжения – сообщает компания ДТЕК.

На утро 31 января в Донецкой области обесточены:

• г. Авдеевка,

• села и поселки в Ясиноватском районе: Каменка, Веселое, Водяное, п. Северный, Тоненькое, Семёновка, Бердычи, хутор Петровский, Красногоровка, Сокол, Новоселовка, Соловьево, Новобахмутовка, Восход, Новопокровка, Межевое, Скучное;

• села и поселки в Бахмутском районе: Марков Яр, Лозовое;

• села и поселки Марьинского района: Александрополье, Зоряное, хутор Веселый, Софиевка, Желанное-1, Желанное-2, Георгиевка, хутор Шапошникова.

Энергетики ДТЭК Высоковольтных сетей и ДТЭК Донецкоблэнерго готовы приступить к работе, как только будет дан «зеленый коридор».

Энергокомпании напоминают о выполнении жизненно важных правил электробезопасности:

• не приближаться к упавшему проводу ближе, чем на 12 метров

• ни в коем случае не прикасаться к нему.

При обнаружении оборванных или провисших, упавших на землю проводов, открытых дверей и люков электроустановок, а также поврежденных опор просьба сообщать об этом в диспетчерские пункты районов электрических сетей (РЭС) по месту жительства.