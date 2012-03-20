Служба автомобільних доріг у Донецькій області закликає водіїв бути вкрай обережними за кермом! Деякі ділянки автодоріг загального користування мають мокре покриття, місцями спостерігається ожеледиця! Причина зимової слизькості – різкий перепад температури повітря в бік потепління, що спричинив замерзаючий (переохолоджений) туман.

Якщо ввечері 21 грудня (після ліквідації наслідків негоди філіями ДП «Донецький облавтодор») покриття автодоріг здебільшого мало сухе покриття, то з початком нової доби туман спричинив появу ожеледиці на автошляхах Лиманського, Бахмутського та Слов’янського районів. Вранці невеликий накат спостерігався на ділянках автодоріг, зокрема, Костянтинівського, Покровського та Олександрівського районів.

Вдень 22 грудня у боротьбі з зимовою слизькістю задіяно понад 40 од. спецтехніки, у тому числі 25 комбінованих дорожніх машин (КДМ), 9 навантажувачів та 3 трактори Т-150.

Увага! Зважаючи на синоптичні прогнози, Служба автомобільних доріг у Донецькій області вкотре закликає водіїв неухильно дотримуватися Правил дорожнього руху!

Нагадуємо водіям, передусім вантажних перевезень, про необхідність оснастити колеса транспорту протиковзаючими ланцюгами, а також укомплектувати транспортні засоби додатковим обладнанням (противідкатними упорами, знаками аварійної зупинки, буксирувальним тросом і набором запасних індивідуальних частин)!

У випадку різкого погіршення погодних умов із високою ймовірністю утворення транспортних заторів, водії та перевізники можуть перечекати зимову негоду намайданчиках відстою або об’єктах дорожнього сервісу, не наражаючи себе та інших користувачів доріг на небезпеку.

Заздалегідь пересвідчитися у можливості проїзду запланованим маршрутом водії можуть за телефонами цілодобової диспетчерської служби ДП «Донецький облавтодор»: (0623) 52-22-55 або (095) 152-53-04, повідомляє прес-служба САД у Донецькій області.