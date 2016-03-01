В последний день месяца 28 февраля в поселке городского типа Удачное прошла сессия местного поселкового совета. В числе множества вопросов на рассмотрении было приглашение об объединении в Покровскую громаду. Накануне депутаты поселкового совета опросили около 1000 местных жителей – хотят ли они присоединиться к Покровской громаде?
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