В последний день месяца 28 февраля в поселке городского типа Удачное прошла сессия местного поселкового совета. В числе множества вопросов на рассмотрении было приглашение об объединении в Покровскую громаду. Накануне депутаты поселкового совета опросили около 1000 местных жителей – хотят ли они присоединиться к Покровской громаде?