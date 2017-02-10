21 февраля в селе Сергеевка все-таки состоялась сессия сельсовета, на которой депутаты проголосовали за присоединение к Покровской громаде. Напомним, в декабре прошлого года и в январе нынешнего в Сергеевке проходили общественные слушанья, на которых 80 % присутствующих проголосовали за присоединение к Покровской громаде, но депутаты не собирались на сессии в нужном количестве, чтобы проголосовать. Начать сессию во время не получилось и в этот раз, жители высказывали свое негодование и предположение почему депутаты не являются на сессию.
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