О состоянии оперативной обстановки в городах Покровск, Мирноград, Доброполье, Селидово и Авдеевка, а также о деятельности сотрудников полиции, раскрытии преступлений, контакты дежурных частей и участковых офицеров, графики приемов граждан руководством Покровского отдела полиции и ГУНП в Донецкой области, а также другую полезную информацию вы можете найти на официальном сайте Покровского отдела полиции: http://pokrovsk-police.dn.ua
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