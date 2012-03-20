О состоянии оперативной обстановки в городах Покровск, Мирноград, Доброполье, Селидово и Авдеевка, а также о деятельности сотрудников полиции, раскрытии преступлений, контакты дежурных частей и участковых офицеров, графики приемов граждан руководством Покровского отдела полиции и ГУНП в Донецкой области, а также другую полезную информацию вы можете найти на официальном сайте Покровского отдела полиции: http://pokrovsk-police.dn.ua