4 декабря в Покровском центре занятости прошел брифинг. Директор центра занятости Николай Толмачев поздравил всех с новым годом и рассказал, о работе фонда за 2016 год. Николай Толмачев заявил, что за прошедшие три года наблюдается тенденция уменьшения количества безработных. При этом в течение 2016-го с помощью фонда занятости трудоустроено почти в 2 раза больше безработных, чем в 2014 году.