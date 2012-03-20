10 января в Покровске представители городской власти провели очередное рабочее совещание. Мероприятие началось в 19:00, а учитывая тот факт, что в этот же день в 6 часов утра начался традиционный прием городского головы, можно только догадываться о продолжительности рабочего дня местных чиновников.

С этим вопросом журналисты телеканала «КАПРИ» обратились к городскому голове.