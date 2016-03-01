22 февраля в Покровске состоялось первое в этом году заседание комитета доступности.

В начале заседания присутствующие заслушали отчет о выполнении программы создания безбарьерной среды для маломобильных групп населения.

Согласно проведеному анализу, в прошлом году в вопросе обустройства пандусов в социально значимых объектах, успехов удалось добиться в ДЮСШ, управлении ПФУ и библиотеке имени Шевченко.

Чтоже касается здания суда и прокуратуры, они не доступны.