Стильный дизайн, многоуровневый потолок, панорамные новенькие пластиковые окна, современное освещение и встроенные отопительные приборы. Такие кардинальные изменения произошли в актовом зале Мирноградской общеобразовательной школы № 10.

К тому же, здесь выполнен капитальный ремонт пола. Современный ламинат способен выдержать необходимые нагрузки для занятий танцами. Ведь здесь проходят тренировки воспитанников секции спортивного танца ДЮСШ.