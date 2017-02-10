Стильный дизайн, многоуровневый потолок, панорамные новенькие пластиковые окна, современное освещение и встроенные отопительные приборы. Такие кардинальные изменения произошли в актовом зале Мирноградской общеобразовательной школы № 10.
К тому же, здесь выполнен капитальный ремонт пола. Современный ламинат способен выдержать необходимые нагрузки для занятий танцами. Ведь здесь проходят тренировки воспитанников секции спортивного танца ДЮСШ.
Стильный дизайн, многоуровневый потолок, панорамные новенькие пластиковые окна, современное освещение и встроенные отопительные приборы. Такие кардинальные изменения произошли в актовом зале Мирноградской общеобразовательной школы № 10.