В учебно-воспитательном комплексе №2 всегда существовала проблема с теплом. В зимнее время года по школе приходилось ходить в верхней одежде. С лета 2016 дело сдвинулось с мертвой точки, у школы появились новые пластиковые окна и в здании стало намного теплее.



