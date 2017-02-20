В учебно-воспитательном комплексе №2 всегда существовала проблема с теплом. В зимнее время года по школе приходилось ходить в верхней одежде. С лета 2016 дело сдвинулось с мертвой точки, у школы появились новые пластиковые окна и в здании стало намного теплее.
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