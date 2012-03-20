Шановні співвітчизники!

Від імені Партії захисників Вітчизни хочу привітати Вас з наступаючим Новим Роком та Різдвом Христовим.

Нехай Новий Рік принесе нові радості, зробить так, щоб жоден Український солдат не був вбитий, щоб знайшли порозуміння абсолютно всі і на заході, і на сході, і на півдні, і на півночі нашої країни. Нехай дарує мудрість і нашому сусіду – Російській Федерації, особливо її керманичам. Нехай, нарешті, дарує мудрість і нашим керманичам, які в переддень Нового Року прийняли Бюджет, який розрахований на те, що його можна витримати не тривалий проміжок часу.

Хотів би побажати, щоб всі Ваші рідні, близькі були поруч, щоб Ви любили і Вас любили, щоб цей рік був переломним для України, щоб він став щасливим для кожного з Вас.

Хотів би побажати і матеріального благополуччя, взаєморозуміння, шаленого кохання.

Україні треба відроджуватись. Ми – древня цивілізація, древня нація, древня країна. Ми заслуговуємо на все найкраще. І я переконаний, що це найкраще в нас все буде, нам треба просто трішки потерпіти.

Ми — сильний, талановитий і працьовитий народ, який, об’єднавшись навколо єдиних національних і суспільних цінностей, збудує могутню та процвітаючу Україну.

Щиро вірю, що в Новому Році збройна агресія РФ проти України припиниться та Україна залишиться незалежною, суверенною, демократичною, цілісною державою в тому складі, в якому вона здобула свою незалежність.

Я хочу побажати, щоб це був рік перемог України як сучасної демократичної та європейської держави, рік економічного відновлення, стабільності, національної згоди і єдності.

Зичу всім міцного здоров’я, щастя, оптимізму, успіхів, здійснення мрій і сподівань.

Нехай наступний рік стане для Українського народу роком Миру, добробуту та процвітання!

Бажаю щоб Господь був біля кожного з Вас, в кожну хвилиночку 2017 року.

Нехай Матір Божа, своїм Покровом, оберігає Вас від чужих негативних думок, поглядів, побажань.

Бажаю Вам Божого благословіння, здоров`я і величезного прогресу в Ваших справах!

Новорічні та Різдвяні свята – це завжди нові сподівання та очікування.

Добра й щастя Вам та Вашим близьким на довгі літа!

Миру, щастя, добра й злагоди Вам та Вашим родинам!

З повагою,

Голова Партії захисників Вітчизни Юрій Кармазін