Когда за окнами потрескивают морозы, и белое пушистое покрывало расстилается по земле, возникает непреодолимое желание покинуть шумные улицы города и окунуться в фантастический мир новогодних сказок. В лучших традициях народных гуляний встречали новогодние праздники и жители улицы Ольшанского.
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