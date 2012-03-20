Когда за окнами потрескивают морозы, и белое пушистое покрывало расстилается по земле, возникает непреодолимое желание покинуть шумные улицы города и окунуться в фантастический мир новогодних сказок. В лучших традициях народных гуляний встречали новогодние праздники и жители улицы Ольшанского.