Вот и наступил 2017. Год, на который многие возлагают большие надежды. Жители Родинского и гости этого шахтерского уютного городка собрались в новогоднюю ночь на площади возле главной елки, чтобы большой дружной семьей встретить Новый год!
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