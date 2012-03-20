Больше из этой Рубрики
Сессия в Покровске: единый налог, помощь Родинскому и другое…(ВИДЕО)Опубликовано в Пятница, Январь 27th 2017
ХОД КОНЕМ… или почему сергеевские депутаты не выполняют волю громады?!. (ВИДЕО)Опубликовано в Пятница, Январь 27th 2017
Жительница Родинского принимала поздравления с 90-летним юбилеем(ВИДЕО)Опубликовано в Пятница, Январь 27th 2017
От опиловки деревьев до приобретения медоборудования – с такими вопросами идут покровчане к мэру(ВИДЕО)Опубликовано в Пятница, Январь 27th 2017
Губернатор Донеччини щодо обшуків у ПокровськуОпубликовано в Пятница, Январь 27th 2017
Работа на телевидении
Телеканал «КАПРИ» приглашает на работу журналистов и операторов видеосъемки. Телефон: 050-287-41-14.