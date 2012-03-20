Законом України «Про державний бюджет України на 2017 рік» встановлено місячну мінімальну заробітну плату в розмірі 3200 грн., тобто, з 01.01.2017 року розмір зарплати працівника за повністю виконану місячну (годинну) норму праці не може бути нижчим за розмір мінімальної зарплати, повідомляє Красноармійська об’єднана державна податкова інспекція.

Легалізація заробітної плати не втрачає актуальності, бо є підгрунтям збільшення надходжень до бюджетів усіх рівнів, в т.ч. до Пенсійного фонду України, а також надає найманим працівникам соціальні гарантії, розмір яких залежить від тривалості страхового стажу.

Деякі роботодавці ігнорують гарантований рівень мінімальної заробітної плати і, бажаючи уникнути зайвих, на їхню думку, витрат, видають працівникам зарплату в “конвертах”.

Погодившись на її одержання, громадяни відомо обкрадають самі себе. Працівник, який отримує зарплату в “конверті”, офіційно вважається непрацюючим. Йому не зараховується страховий стаж, а відповідно:

– його можуть звільнити в будь-який час, без жодних компенсацій;

– він не має права не працювати у вихідний та святковий день, на відпустку, на охорону праці, на оплату лікарняних та допомогу по безробіттю, а також на соціальне страхування.

Не слід також забувати, що розмір пенсії є похідною від розміру легально нарахованої заробітної плати.

Виплата заробітної плати у «конвертах» – тягар сучасності, який несе за собою багато негараздів як країні, так і кожному з нас. Тож, шановні громадяни, пам’ятайте, що легальна трудова діяльність – основа соціальної захищеності працюючого населення!