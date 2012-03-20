По образованию она – учитель начальных классов, окончила Красноармейское педагогическое училище, затем Бердянский педагогический институт.

Наталья Викторовна была инспектором школ, заместителем начальника, а затем – исполняющей обязанности начальника отдела образования Покровского горсовета.

Отметим, что в конце 2016 года Иван Момот, возглавлявший ОШ №6 на протяжении четырнадцати лет, перешел на работу учителем истории в этой же школе.

16 января коллективу ОШ №6 города Покровска представили нового директора –на эту должность назначена .