28 февраля бывшему начальнику отдела образования Наталье Безручко сотрудники прокуратуры вручили подозрение в правонарушении по факту злоупотребление служебным положением, сообщил во время пресс – конференции руководитель местной прокуратуры Александр Щепихин.
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