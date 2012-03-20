В преддверии новогодних праздников политическая партия «Наш край» и депутат Покровского горсовета Сергей Андрийченко поздравили ветеранов Родинского и Покровска, а также людей с инвалидностью.

В подарок – подписка на региональную газету «Маяк» и сладости.