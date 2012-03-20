Накануне рождественских праздников политическая партия “Наш край” совместно с депутатом Покровского городского совета Сергеем Андрийченко, “Молодежной партией”, а также при поддержке УК “Краснолиманская” организовали рождественскую сказку для особенных детишек Родинского.