Накануне рождественских праздников политическая партия “Наш край” совместно с депутатом Покровского городского совета Сергеем Андрийченко, “Молодежной партией”, а также при поддержке УК “Краснолиманская” организовали рождественскую сказку для особенных детишек Родинского.
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