В этом году детишкам Покровска и Покровского района не нужно было ехать в столицу Украины, чтобы посетить резиденцию Дедушки Мороза. Поскольку в преддверии нового года вотчина сказочного персонажа была размещена сначала в Родинском, потом в Ровном, Новоэкономическом и Покровске.
Больше из этой Рубрики
Покровский отдел полиции получил подарки от мэра (ВИДЕО)Опубликовано в Пятница, Декабрь 30th 2016
Народный депутат Евгений Геллер системно поддерживает одаренных детей (ВИДЕО)Опубликовано в Пятница, Декабрь 30th 2016
Китай поздравил школьников Покровска с Новым Годом (ВИДЕО)Опубликовано в Пятница, Декабрь 30th 2016
Депутаты партии “Відродження” подарили детям праздник (ВИДЕО)Опубликовано в Пятница, Декабрь 30th 2016
Новогодняя сказка… или как жители “Ольшанки” встречали Новый год (ВИДЕО)Опубликовано в Пятница, Декабрь 30th 2016
Работа на телевидении
Телеканал «КАПРИ» приглашает на работу журналистов и операторов видеосъемки. Телефон: 050-287-41-14.