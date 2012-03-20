В этом году детишкам Покровска и Покровского района не нужно было ехать в столицу Украины, чтобы посетить резиденцию Дедушки Мороза. Поскольку в преддверии нового года вотчина сказочного персонажа была размещена сначала в Родинском, потом в Ровном, Новоэкономическом и Покровске.