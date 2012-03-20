Протягом 2016 року у Покровську відбулося майже в шість разів менше вбивств, ніж роком раніше. Якщо в 2015-му їх було 37 (20 розкрито), то в минулому році – 6 (розкрито 4). Три найбільш резонансних ми вирішили згадати.

Подвійне вбивство з ревнощів

4 березня жителі села Воздвиженка почули стрілянину в одному з дворів. Про це вони негайно повідомили в поліцію.

По приїзду на місце події, правоохоронці виявили двох застрелених людей (на порозі будинку лежав труп чоловіка, трохи віддалік – тіло жінки), а також згорілий автомобіль марки «Лада Гранта».

Загиблими виявилися 53-річний господар будинку і його 45-річна співмешканка. Менше години знадобилося поліцейським, щоб відшукати вбивцю і палія.

При опитуванні свідків і очевидців подвійного вбивства в поле зору служителів порядку потрапив 49-річний колишній чоловік загиблої (він також проживав в селі Воздвиженка). Поліцейські встановили, що вбивство скоєно на ґрунті ревнощів. Чоловік взяв двоствольну рушницю і вистрілив в свої жертви по одному разу. Обидва постріли виявилися смертельними. Потім злочинець підпалив автомобіль свого «суперника».

Вітчим-нелюд зарізав і втопив пасинка

27 серпня в чергову частину Покровського відділу поліції надійшло повідомлення від 38-річної місцевої жительки. Жінка повідомила, що її 48-річний чоловік вбив її 18-річного сина і викинув у криницю, розташовану на території їх домоволодіння.

На місце події одразу виїхала слідчо-оперативна група. Правоохоронці встановили, що між чоловіком і пасинком сталася сварка на побутовому ґрунті. Під час конфлікту вітчим схопив кухонний ніж, який лежав на столі і навмисне вдарив хлопця в область серця. Після цього пасинок знепритомнів.

Однак чоловік на цьому не зупинився, він відтягнув тіло юнака до колодязя, розташованого на території їх домоволодіння і прив’язавши до ніг шлакоблок, кинув в криницю.

Про жорстоке вбивство в поліцію повідомила 38-річна мати потерпілого. У цей день її вдома не було, вона перебувала у лікарні. Жінка дізналася про вбивство тільки наступного дня, коли повернулася з лікарні і відразу зателефонувала в поліцію.

Зловмисник був затриманий. Він зізнався у скоєнні злочину.

Кривава драма в квартирі

18 листопада в поліцію подзвонив невідомий і повідомив, що, відвідавши свого знайомого, в квартирі однієї з багатоповерхівок Покровська, побачив в його квартирі чоловіка без ознак життя.

Виїхавши за вказаною адресою, правоохоронці дійсно виявили труп невідомого чоловіка з явними ознаками насильницької смерті: у загиблого були чисельні побої обличчя і виднілися множинні садна на голові.

Під час огляду приміщення поліцейські виявили в іншій кімнаті ще одну чоловіка. Правоохоронці з’ясували, що саме він і є власником квартири. Господар квартири пояснив, що загиблий був його знайомим.

В ході досудового розслідування поліцейські встановили, що напередодні 55-річний власник квартири вживав алкогольні напої зі своїм знайомим. Через деякий час між ними виникла сварка, яка переросла у бійку. Господар квартири накинувся на свого гостя і почав бити його ногами по різним частинам тіла, переважно в область голови. Від отриманих травм останній помер на місці. Після «з’ясування стосунків» власник квартири пішов відпочивати. Тільки вранці, коли приїхали правоохоронці, він зрозумів, що накоїв.