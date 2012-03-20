Покровсько-Селідовський об’єднаний міський військовий комісаріат з січня 2017 року по 31 травня 2017 року проводе набір бажаючих навчатись у вищих військових навчальних закладах ( ВВНЗ ) Міністерства оборони.

Допускаються до участі в конкурсному відборі громадяни України, чоловічої та жіночої статі з числа цивільної молоді віком до 23 років, на основі повної загальної середньої освіти, які подають сертифікати зовнішнього незалежного оцінювання з відповідних загальноосвітніх предметів.

Навчання здійснюється за схемами підготовки «курсант» або «студент -курсант».

За схемою «курсант» підготовка військових фахівців здійснюється в статусі військовослужбовця протягом усього строку навчання.

За схемою «студент-курсант» підготовка військових фахівців здійснюється у статусі студента на молодших курсах та у статусі військовослужбовця на випускному курсі.

Навчання у ВВНЗ надає можливість отримати безкоштовно вищу освіту за освітньо-кваліфікаційними рівнями «бакалавр» та «магістр», військове звання лейтенант, гарантоване працевлаштування після закінчення навчального закладу та достойну заробітну плату.

У вас є можливість подати документи на вступ до декількох військових вузів та цивільних одночасно.

За більш детальною інформацією з питань вступу до ВВНЗ звертатись до Покровсько-Селідовського ОМВК, кабінет № 33.

Адреса: м. Покровськ, вул. Поштова, 16, тел. (06239) 52-13-76, 067-16-26-991.