Під час новорічних свят публічну безпеку у прифронтовому регіоні було збережено. Разом з тим не у всіх населених пунктах поліцейські спрацювали на всі сто відсотків, відносно начальників окремих територіальних органів керівництвом поліції Донеччини розпочаті службові розслідування. Вдосконалити систему безпеки в зоні АТО – таке завдання поставив генерал Аброськін керівникам підрозділів поліції під час загальнообласної відео селекторної наради.

Керівництвом поліції Донеччини було проаналізовано роботу по забезпеченню публічної безпеки під час новорічних свят. В результаті вжитих заходів у новорічну ніч вдалося не допустити жодного тяжкого злочину, грабежів, побиття людей тощо.

Наряду з цим у низці територіальних підрозділів були відмічені недоліки, серед яких – недостатня кількість поліцейських нарядів на вулицях міст, недоцільна їх розстановка, зауваження до якості роботи окремих працівників.

Генерал відзначив, що ціною низької організації роботи та відсутності контролю за особовим складом є безпека людей. Відповідальність за це несе керівник органу поліції.

– Від того, як ми працюємо, залежить життя людини. Ви не поставили поліцейського на вулицю, злочинець це бачить, і він миттєво реагує та нападає. В результаті страждають люди. Саме тому ми прийняли рішення покарати керівників низки територіальних підрозділів, наразі розпочато проведення службового розслідування , – зазначив В’ячеслав Аброськін.

На цьому ґрунті відносно керівників були прийняті певні кадрові рішення. Так, виконуючий обов’язки Дружківського відділення поліції Дмитро Носов направлений для посилення у прифронтову Красногорівку.

Призначено нового керівника у Волноваський відділ поліції. Ним став Олександр Коломієць, який до того очолював Костянтинівське відділення. Новий керівник отримав завдання організувати потужну превентивну роботу в оперативні зоні з найбільшою лінією розмежування.

Напередодні Різдва В’ячеслав Аброськін поставив завдання переглянути розстановку сил та засобів поліції в кожному населеному пункті регіону та попередив начальників відділів та відділень про особисту відповідальність за безпеку людей.

Серед головних важелів впливу на запобігання зростання рівня злочинності, яких немає в інших регіонах, генерал відзначив мережу блокпостів. Під час свят на них щодня працюють 195 правоохоронців.

– На сьогодні це найдієвіший механізм, який дозволяє зупинити потік зброї, боєприпасів та вибухівки у мирні області. Вилучаються сотні тисяч небезпечних предметів. Завдяки нашій роботі на блокпостах жителі розуміють – це робити необхідно, – наголосив В’ячеслав Аброськін.

Так, лише минулого місяця на блокпостах вилучено 12 бойових гранат, протитанкову міну та порох.

Нагадаємо, поліція Донеччини продовжує працювати у посиленому режимі. Безпеку жителів на вулицях міст цілодобово забезпечуватимуть понад 1600 правоохоронців, ще 600 поліцейських охоронятимуть правопорядок біля культових споруд, де відбудеться святкова служба. На стратегічних об’єктах життєзабезпечення нестимуть службу 402 працівника поліції.

Відділ комунікації поліції Донецької області.