В пятницу, 20 января, представители покровского отдела образования, директора школ, а также родительский комитет и активные жители города пришли в Красноармейскую местную прокуратуру, чтобы встретиться с заместителем прокурора Донецкой области Натальей Бойко с жалобой на действия и бездействия прокурора Щепихина. Однако…