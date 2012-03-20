В пятницу, 20 января, представители покровского отдела образования, директора школ, а также родительский комитет и активные жители города пришли в Красноармейскую местную прокуратуру, чтобы встретиться с заместителем прокурора Донецкой области Натальей Бойко с жалобой на действия и бездействия прокурора Щепихина. Однако…
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