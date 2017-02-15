15 лютого 2017 року на базі Покровського міського центру фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх» пройшов турнір з шахів серед юнаків. У змаганнях взяли участь 24 юних спортсмени.
Турнір провів тренер Плетень Валерій Петрович.
За результатами змагань:
1 місце – Степанович Василь
2 місце – Іванов Станіслав
3 місце – Сіпілін Кирило
Переможці та призери нагороджені медалями та грамотами ПМЦФЗН «Спорт для всіх».
15 лютого 2017 року на базі Покровського міського центру фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх» пройшов турнір з шахів серед юнаків. У змаганнях взяли участь 24 юних спортсмени.