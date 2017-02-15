15 лютого 2017 року на базі Покровського міського центру фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх» пройшов турнір з шахів серед юнаків. У змаганнях взяли участь 24 юних спортсмени.

Турнір провів тренер Плетень Валерій Петрович.

За результатами змагань:

1 місце – Степанович Василь

2 місце – Іванов Станіслав

3 місце – Сіпілін Кирило

Переможці та призери нагороджені медалями та грамотами ПМЦФЗН «Спорт для всіх».