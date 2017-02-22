22 лютого 2017 року на базі Покровського міського центру фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх» пройшов турнір з настільного тенісу серед юнаків та дівчат на призи ПМЦФЗН «Спорт для всіх».

У змаганнях взяли участь 24 юних спортсмени.

Турнір провів інструктор – методист ПМЦФЗН «Спорт для всіх» Мотузенко Анатолій Анатолійович.

За результатами змагань:

1 місце – Фірсов Тимофій

2 місце – Дикань Євген

3 місце – Куций Євген

Переможці та призери нагороджені грамотами ПМЦФЗН «Спорт для всіх».