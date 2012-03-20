11 січня 2017 року на базі Покровського міського центру фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх» пройшов турнір з гирьового спорту серед юнаків. У змаганнях взяли участь 19 спортсменів.

Турнір провів інструктор – методист ПМЦФЗН «Спорт для всіх» Мотузенко Анатолій Анатолійович.

За результатами змагань у ваговій категорії до 75 кг.:

1 місце – Улюра Андрій

2 місце – Скрипник Іван

3 місце – Карнаухов Сергій

Переможці та призери нагороджені грамотами ПМЦФЗН «Спорт для всіх».