1 лютого 2017 року на базі Покровського міського центру фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх» пройшов турнір з гирьового спорту серед юнаків. У змаганнях взяли участь 20 спортсменів.

Турнір провів інструктор – методист ПМЦФЗН «Спорт для всіх» Мотузенко Анатолій Анатолійович.

За результатами змагань у ваговій категорії до 80 кг.:

1 місце – Талібов Таліб

2 місце – Литвинов Данил

3 місце – Кононенко Денис

Переможці та призери нагороджені грамотами ПМЦФЗН «Спорт для всіх».