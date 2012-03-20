1 лютого 2017 року на базі Покровського міського центру фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх» пройшов турнір з гирьового спорту серед юнаків. У змаганнях взяли участь 20 спортсменів.
Турнір провів інструктор – методист ПМЦФЗН «Спорт для всіх» Мотузенко Анатолій Анатолійович.
За результатами змагань у ваговій категорії до 80 кг.:
1 місце – Талібов Таліб
2 місце – Литвинов Данил
3 місце – Кононенко Денис
Переможці та призери нагороджені грамотами ПМЦФЗН «Спорт для всіх».
На ПМЦФЗН «Спорт для всіх» пройшов турнір з гирьового спорту серед юнаків
1 лютого 2017 року на базі Покровського міського центру фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх» пройшов турнір з гирьового спорту серед юнаків. У змаганнях взяли участь 20 спортсменів.